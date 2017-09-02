Merve Toy: Milli Takım çok iyi mücadele etse de tecrübesizliğine yenildi

Vatan yazarı ve spor yorumcusu Merve Toy, '12 Dev Adam'ın EuroBasket 2017'nin ilk karşılaşmasında Rusya'ya 76-73 mağlup olduğu maçı yorumladı. Mücadelenin son ana kadar başa baş geçtiğini vurgulayan Toy, A Milliler'in tecrübesizlik nedeniyle yenildiğini savundu.

Merve Toy'un Vatan'da "Yılmıyorus, bugüne bakıyorus" başlığıyla 2 Eylül 2017'de yayımlanan yazısı şöyle:

"Son ana kadar başa baş geçen mücadelede 22 sayı bulan Shved ve 20 sayıyla oynayan Mozgov’u durduramadık. Ay-yıldızlılar D Grubu’ndaki 2. maçında 21.00’de Büyük Britanya ile karşılaşacak.



Eksiklerine ilave bir de Dixon’dan olan 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası’na ne yazık ki Rusya mağlubiyetiyle başladı ki bana göre en kıymetli maçıydı. En kıymetli maç derken bundan sonrası adına umutsuzluk olarak algılanmasın ancak Rusya bu grupta bana göre bizim 3'üncülükteki direkt rakibimiz. Maça oldukça iyi başlayan A Milliler Cedi Osman’ın da etkili oyunuyla oldukça motiveydi ancak tecrübeli rakibinin 3 sayı çizgisinden kullandığı şutlara ve hızlı hücumlara engel olamayarak ilk çeyreği 15 - 20 geride tamamladı.



İkinci çeyrek başında boyalı alanı etkili kullanan Rusya farkı çift hanelere kadar çıkarmayı bildi..

Ancak baskıyla rakibini top kayıplarına zorlayan 12 Dev Adam başta Semih olmak üzere ortaya koyduğu eforla farkı eritti. Turnuvada en çok eksikliğini hissedeceğimiz ribauntlar konusunda sıkıntı yaşayan millilerimiz Mozgov’u durdurmakta zorlandı. Shved’in 12 sayıyla kritik katkı verdiği devre 36-33 Rusya üstünlüğüyle geçildi.

Tecrübesizlik...

Hücumda etkili başlayan rakibine karşı ikinci yarıda da pes etmeyen 12 Dev Adam ortaya koyduğu müthiş savunma performansıyla maça tutundu. Erkan’ın sayılarıyla 46 -46 lık dengeyi yakaladı.



Karşılıklı top kayıplarına sahne olan son çeyrek aynı zamanda mücedele anlamında da üst düzeydi. Rusya adına maçın kritik ismi Shved galibiyette de son sözü söyledi milli takım çok iyi mücadele etse de tecrübesizliğine yenildi.

