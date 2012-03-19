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Merve Terim: İşte öpülecek eller

Merve Terim, olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından babası Fatih Terim’in elinin fotoğrafını Twitter’da paylaştı, altına da “Öpülecek el” yazdı.

19 Mart 2012 06:36

 

T24 - Merve Terim, olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından babası Fatih Terim’in elinin fotoğrafını Twitter’da paylaştı, altına da “Öpülecek el” yazdı.

 

Hürriyet'in haberine göre, hneyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, geçtiğimiz cumartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği maçta uğur getirmesi için kızı Buse Terim’in hediye ettiği atkıyı taktı.

Galatasaray’ın 2-0’dan 2-2’ye döndürdüğü maçta tribünden atılan yabancı maddelere hedef olan Terim’in kaşı açıldı. Babalarına üzülen Merve Terim ve Buse Terim, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki sayfalarına “Canım babam Allah korudu seni” ve “Canım babam” mesajlarını yazdı.

Ahmet Baran Çetin’le evli olan Merve Terim, olaylı maçın ardından soluğu babaevinde aldı. Babasının iyi olduğunu görünce rahatlayan Merve Terim, Fatih Terim’in elini fotoğraflayıp “Öpülecek el” notuyla Twitter’daki sayfasında paylaştı.

 

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