Merve Oflaz: Kaşımızı, bıyığımızı battaniye ipiyle aldık

T24 - Survivor’da 1’inci olarak 500 bin lira kazanan 22 yaşındaki Merve Oflaz, adadaki sorunu nasıl halletiklerini açıkladı.





Survivor Yarışması’nın finalinde birinci olup 500 bin TL’lik ödülün sahibi olan Merve Oflaz, Panama’daki ıssız Mogo Mogo ve Pachea adalarındaki zorlu şartlarda nasıl ayakta kaldıklarını anlatırken “Lanet olsun gideyim dediğim anlar oldu. Orada yaşananların hepsi gerçek” dedi.

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor Kızlar-Erkekler yarışmasının finalinde İhsan Tarkan’ı eleyerek 500 bin liralık büyük ödülü kazanan Amazon lakaplı Merve Oflaz, yaşadıkları ile başarısının öyküsünü Habertürk’e anlattı. Oflaz, Panama’daki doğa şartlarında aç, susuz nasıl ayakta kaldıklarını, diğer yarışmacılarla olan ilişkisini, parayla ne yapacağını, özel hayatındaki gelişmeleri tüm içtenliğiyle anlatırken, yarışmanın kurgu olmadığının ve tüm yaşananların da gerçek olduğunun altını özellikle çizdi.



Çok güçlü rakipleriniz vardı. Birinci olacağınıza inanıyor muyduz?



Hayal etmiyordum. Özellikle son dörde kalınca Aydın Abi ve İhsan’ın beni zorlayacağını düşünüyordum. İhsan çok güçlü olduğu için kendimi hep ikinci olarak düşündüm. Finalimiz çok zordu. Başabaş bir yarışma oldu.



Dayanıklılık oyunlarının hepsinden 1. çıktınız. Bunun bir sırrı var mı?



Konsantrasyon meselesi. Oyunlarda hep farklı şeyler düşündüm. Ailemi, arkadaşlarımı falan düşündüm. Direkt onlara dalıyorum. Bu sayede de çektiğim acıyı hissetmiyorum. Hırslıyım ve hırsımın faydasını da gördüm. Haksızlığa uğramam da beni çok hırslandırdı.





‘Halk destek oldu’



Haksızlığa nasıl uğradınız?



Haksızlık derken şunu kastediyorum. Diğer grup üyeleri kendi yaptıkları haksızlıkları başkalarından görünce isyan ediyorlar. Neden benim üstüme bu kadar geldiler? Kendiniz yapınca bir şey yok. Survivor güç, dayanıklılık oyunu ama kulis de çok önemli. Balık tutmayıp yatıyorlar, bacak bacak üstüne atıp ona buna bulaşıyorlar. Bunlar çok sinir bozucuydu. İnsanlar gerçeği gördüler ve SMS oylarını bana attılar.



Yarışmadan sonra diğer yarışmacılarla ilişkileriniz nasıl devam ediyor. Küs olduğunuz yarışmacılar var mı?



Buraya döndüğümüzde İhsan ile gergindik. Başak da hakkımda ağır konuşmuştu. Son dörde kaldığımızda dönünce beni Başak karşıladı. Geldi öptü beni. “Hata yaptım, çok ağır konuştum sana karşı” dedi. Birbirimizden özür diledik ve aramızda sorun kalmadı. İhsan’la finale doğru oturup konuştuk, onunla da kırgınlıkları ortadan kaldırdık. Oradaki şartlar ağırdı ama buraya pek fazla gerginlik getirmedik.





‘Kurgu sandılar ama...’



Yarışma sırasında bunalıp da Türkiye’ye dönmek istediniz mi hiç?



Tabii ki oldu. Lanet olsun gideyim dediğim anlar oldu. Özellikle yemek konusunda. Abur cubura çok ihtiyaç duydum. Yaşananların hepsi gerçek. Orada canımıza okundu, uyku uyuyamadık. Ama insanlar kurgu olduğunu iddia edip inanmadılar. Televizyona yansıyandan çok daha kötü şeyler yaşadık. Her an kamera olmadı. Ağladık, sızladık, birbirimize ağır sözler söyledik. Açlığın ne demek olduğunu öğrendik.







‘‘Kaşımız, bıyığımız çıktı"





Erkekler hep sakallı dolaşırken kadınlar pürüzsüz vücuda sahipti. Ağda, epilasyon durumları nasıl halloldu?



Bütün herkes bunu merak ediyor ve hep bana bunu soruyorlar. Orada kaşımız da bıyığımız da çıktı. Kamera bizim burnumuza kadar girmedi ve bunlar kör noktada kaldı. O kadar çok arttı ki bir süre sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Yanımızda battaniyeden başka bir şey yoktu. Battaniyenin ipini keşfettik. İpi çekip çekip ağda sorununu iple hallettik. İpler de koptu ve bir süre sonra işe yaramadı.





‘Pilates salonu açacağım'





500 bin lirayla ne yapmayı düşünüyorsunuz?



22 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Daha önce de Var mısın Yok musun’da 80 bin lira kazanmıştım. Bu paralarla hayata 1-0 önde başladım. Okulum bittikten sonra yurtdışına gitmek istiyorum. Aileme de destek olacağım. Spor akademisi okuduğum için stüdyo tipi pilatese yönelik spor salonu açacağım.





Dizi, sinema, televizyon teklifleri alıyor musunuz?



Dün bir bugün iki daha yeni. Oyunculuğa sıcak bakmıyorum. Her önüne gelen oyuncu olmamalı. Ama sunuculuk ve spikerlik hayalim hep var. Özellikle spor spikeri olmak isterim. O konuda kendime güveniyorum.





Amazon Merve lakabınızı nasıl karşıladınız?



Çok beğendim bu lakabı. Birileri fenomen dedi. Ama Amazon’u tercih ederim. Arkadaşlar arasında da adım Amazon’a çıktı.





Erkek arkadaşınız var mı?



Uzun süren bir ilişkim vardı ama Panama’ya gitmeden bitmişti. Şimdi hayatımda kimse yok. Sarp Akkaya ile adımı çıkardılar, tanışmıyorum ama oyuncu olarak hayranım.





