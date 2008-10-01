Merve Kavakçı'nın katıldığı Meclis oturumu tutanakları



2 Mayıs 1999



FP İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, türbanlı olarak, DYP Hakkari Milletvekili Hakkı Töre`nin andiçtiği sırada, (saat 15.20) TBMM Genel Kurulu`na geldi.

Kavakçı`nın Genel Kurul`a gelişi ve protestolar, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

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(FP İstanbul Milletvekili Merve Safa Kavakçı`nın türbanlı olarak Genel Kurul Salonu`na girmesi üzerine DSP ve Bakanlar Kurulu sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, DSP sıralarından gürültüler, FP sıralarından alkışlar)



Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk: Sayın Başkan, bu üyenin bu kıyafetle Meclis`te bulunması içtüzüğe aykırıdır. Derhal Meclis`ten çıkartılması gerekir, aksi takdirde tutumunuz hakkında söz istiyorum. (DSP sıralarından `çık dışarı` sesleri, gürültüler)



Başkan: Efendim, şimdi burada içtüzük var, İçtüzüğe bakalım. İçtüzüğün gereği ne ise onu yapalım. (DSP ve FP sıralarından karşılıklı laf atmalar ve gürültüler)

Halil Çalık (Kocaeli): Çık dışarı...

Başbakan Bülent Ecevit (istanbul): Sayın Başkan söz istiyorum

Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk (Trabzon): Söz istiyorum

Sayın Başkan..

Başkan: Ne hakkında söz istiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk (Trabzon): Tutumunuz hakkında söz istiyorum. Böyle, bu Meclis`te bulunması içtüzüğe ve Meclis teamüllerine aykırıdır, kendisini salondan çıkarmanız gerekir, aksi takdirde sizin uygulamanız hakkında söz istiyorum.

Başkan: Benim burada görevim, içtüzüğün esasıdır. İçtüzüğün 56. maddesi, bunun ancak... (DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (Sinop): Birisi sarıkla gelirse , bırakacak mısınız? İçtüzükte yazılıdır...

Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk: İçtüzük neyin giyileceğini

gösteriyor, neyin giyilmeyeceğini göstermiyor.

Başkan: İçtüzük... İçtüzük... (DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (Sinop): Mayoyla gelebilir mi mayoyla?

Başkan: Bana bağırma. Bak ben bağırtıya gelemem, anladın mı?

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu (Sinop): Sayın Başkanım...

Başkan: Müsaade ederseniz... Hukuku neyse onu teklif ederim. (DSP

sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Milli Savunma Sakanı Hikmet Sami Türk: Ya bu üyeyi dışarı çıkarınız ya da sizin tutumunuz hakkında söz istiyorum. Usul hakkında...

Başkan: Elbette ki, usul hakkında olacak. Yani usulsüz mü oluyor... (DSP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Başbakan Bülent Ecevit: Bir dakika müsaade edin... Burada bir hükümet başkanı olarak önemli bir konuda söz istiyorum. Lütfen bunu dikkate alınız.

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Söz istiyor, söz... Hükümet başkanı olarak söz istiyor...

Başkan: Peki, hükümet başkanına söz vereyim.



Başbakan Bülent Ecevit: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye`de hanımların giyim kuşamına... (FP sıralarından gürültüler) Türkiye`de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak, burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası, devletin en yüce kurumudur. (DSP sıralarından `Bravo` sesleri, alkışlar, FP sıralarından gürültüler) Burada görev yapanlar, devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar.

Burası, devlete meydan okunacak yer değildir. (DSP sıralarından `Bravo` sesleri, alkışlar, FP sıralarından gürültüler) Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. (DSP sıralarından alkışlar, FP sıralarından gürültüler)



Kamer Genç (Tunceli): Sayın Başkan şu kadını çıkarın buradan. Lütfen başörtüsünü çıkarsın. Bu, laik cumhuriyete başkaldırmadır. (DSP sıralarından alkışlar) Lütfen başının örtüsünü çıkarsın. (DSP sıralarından `Teamülü var bu Meclis`in` sesleri) Bu, cumhuriyete başkaldırmadır. Bu laik cumhuriyete başkaldırmadır.

Başkan: Laik cumhuriyet ile ne alakası var birader yani şunun...

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Teamüle aykırı... Teamüle aykırı...

Başkan: Neyi teamüle aykırı?

Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Sayın Başkan, teamüllere aykırı bu durum. Bugüne kadar bu kıyafetle hiçkimse girebildi mi? Derhal dışarı çıkarın.

Milli Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk: Kaç yıldır parlamentersiniz, böyle birşey gördünüz mü?

Başkan: Ee, bugüne kadar gelmedi, bugünden sonra da... (DSP sıralarından ayakta alkışlar)

Kamer Genç (Tunceli): Sayın Başkan, lütfen ara ver ve bu kadını dışarıya at. Böyle olmaz efendim. (DSP sıralarından ayakta tempo halinde alkışlar ve (Dışarı, Dışarı sesleri)

Başkan: 15 dakika ara veriyorum. (kapanma saati 18.40)

