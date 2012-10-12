Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu, gelecek hafta birbirinden kilit isimleri ağırlayacak. Türbanıyla girdiği TBMM Genel Kurul Salonu’ndan çıkarılan Fazilet Partisi (FP) milletvekili Merve Kavakçı 13 yıl sonra TBMM’ye gelecek. 28 Şubat sürecini anlatacak. 1999 seçimlerinde milletvekili seçilen Kavakçı, türbanı nedeniyle büyük bir krize neden olmuş, Başbakanı Bülent Ecevit “Bu kadına haddini bildirin” diye tepki göstermiş, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel ise soruşturma başlatmıştı.Kavakçı, Mart ayında Meclis Başkanlığı’na avukatı aracılığıyla başvuru yapmış milletvekilliğinden doğan haklarının geri verilmesini talep etmişti.

Sisi, Bülent Orakoğlu, Adil Serdar Saçan, Halit Narin

TBMM Darbe Muhtıraları Araştırma Komisyonu önümüzdeki hafta da yoğun bir tempoyla çalışacak. 12 Eylül Alt komisyonu 15- 19 Ekim tarihleri arasında 8 kişiyi davet etti. 28 Şubat-27 Nisan Alt Komisyonu ise haftaya 23 ismi dinleyecek. 12 Eylül Alt Komisyonu 15 Ekim pazartesi günü İlter Türkmen’i, 16 Ekim Salı günü Aslan Değirmenci ve BilsayKuruç’u, 17 Ekim Çarşamba günü Süleyman Çelebi, Şerafettin Elçi ve Halit Narin’i dinleyecek.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat Alt Komisyonu’nun davet ettiği ilginç bir isim bulunuyor. Komisyon’un görüşlerine başvuracağı isimlerden birisi de Sisi lakaplı eşcinsel Seyhan Soylu olacak. Sisi'nin adı 1997’de 28 Şubat sürecinin önemli bir unsuru olan ‘Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayıile duyulmuştu. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan Sisi’nin bu tür olayları tezgahlamak için JİTEM’de kurs gördüğünü iddia etmişti

Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Hüseyin Gülerce

28 Şubat-27 Nisan Alt Komisyonu’nun davet ettiği diğer isimler ise şöyle:

15 Ekim Pazartesi: Hüseyin Gülerce, Alaattin Kaya, Gülay Göktürk, Avni Özgürel, Ahmet Hakan Coşkun, Seyhan Soylu.

16 Ekim Salı: Ufuk Söylemez, Hasan Kılavuz, Ahmet Ertürk, Bülent Orakoğlu, Özgün Ökmen.

17 Ekim Çarşamba: Yaşar Yazıcıoğlu, Ömer Kayır, Fatih Altaylı, Adil Serdar Saçan, Mustafa Akın.

18 Ekim Perşembe: Mustafa Erdoğan, Uğur Alacakaptan, Servet Armağan, Doğu Ergil, Uğur Dündar.

19 Ekim Cuma: Hasan Hüseyin Ceylan, Merve Kavakçı.