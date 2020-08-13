Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile nasıl tanıştığını anlattı

Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, tatil dönüşü Nişantaşı'ndaki bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boluğur, sevgilisi hakkında "Sosyal medyada tanıştık" açıklaması yaptı.

Boluğur, sevgilisiyle nasıl tanıştığı sorulunca da "Sosyal medyada beni uzun zamandır takip ediyordu, bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi" dedi.

Boluğur, “Burak Dayı’yı tanımıyoruz. Ne iş yapıyor?” sorusuna ise “Özeli konuşmak istemiyorum, böylesi daha iyi” diye yanıt verdi.