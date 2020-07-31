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Merve Boluğur, ilişkisiyle ilgili eleştirilere cevap verdi

31 Temmuz 2020 23:34

Hayranı Burak Dayı ile aşk yaşayan Merve Boluğur kendisini eleştirenlere sosyal medyadan cevap vererek "Az kıskanın ruh sağlığınız için" dedi.

Hayranı Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlayınca gündemden düşmeyen Merve Boluğur, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

İlk olarak Mevlana’nın “Benim hayatımı yargılamadan önce, benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç” sözlerini yayımlayan oyuncu, ardından da şu mesajı ekledi: “Sığ düşünceler bir yere götürmez. Az kıskanın ruh sağlığınız için.”  

Yeni bir ilişkiye başladığını ilan eden Merve Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu ve iki yıl boyunca paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

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