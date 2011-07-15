-MERVE AYDIN'DAN GÜMÜŞ MADALYA ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar 800 metrede Merve Aydın gümüş madalya kazandı. Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde devam eden şampiyonada, bayanlar 800 metrede mücadele eden Aydın, 2.00.46'lık derecesiyle ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Rus atlet Yelena Arzhakova 1.59.41'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Öte yandan bugün yapılan eleme müsabakalarında erkeklerde yüksek atlamada Serhat Birinci ile 3000 metre engellide Hakan Duvar, finallere kaldı. Erkekler yüksek atlama branşında yarışan Serhat Birinci, 2.11 metreyi geçerek, 3000 engelli branşında ise Hakan Duvar, 8.49.35'lik derecesiyle finallere kaldı. Birinci ve Duvar, 17 Temmuz Pazar günü, kategorilerinde madalya mücadelesi verecekler.