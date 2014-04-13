Mert'in katil zanlısı ilk ifadesinde ne dedi?

Kars’ta geçtiğimiz pazar günü kaybolduktan 1 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Mert’in katil zanlısı Aykut B.’nin 2 ay önce de 15 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoyduğu olduğu ortaya çıktı. Zanlının Mert'in ölümüyle ilgili ilk sözü ise 'Bilmiyorum neden yaptım' oldu.

Kars'ta yakalanan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı, gece yarısı getirildiği Erzurum E Tipi Cezaevi'nde 'can güvenliği' gerekçesiyle özel koğuşa konuldu. Katil zanlısı Aykut B. (23), Kars'ta gece yarısı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'canavar hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Linç girişimine karşı Aykut B. bindirildiği zırhlı araçla Erzurum'a getirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alınan Aykut B. Erzurum E Tipi Cezaevi'ne getirildi. Katil zanlısı Aykut B'nin ilk sözünün 'Bilmiyorum neden yaptım' dediği öğrenildi. Aykut B. infaz koruma memurlarından ilk talebi ise 'Su istiyorum' oldu.

Damla Yur'un Milliyet'te yer alan haberine göre, daha önce hırsızlık ve 'kız kaçırma' olayları nedeniyle sabıkası bulunan Aykut B'nin "ifadesinde her şeyi itiraf ettiğini" belirten İl Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, “Hatta ‘kız kaçırma’ olayından dolayı mı kendisini bulduğumuzu sordu” dedi. ‘Kız kaçırma’ olayının mağdurunun ailesinden ve avukat Bişar Abdi Alınak’tan edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti:

Şubat ayında mahallede gördüğü kız çocuğunu “Sen çok güzelsin, senden hoşlanıyorum” sözleriyle tacize eden, ardından çocuğun cep telefonu numarasını bularak tacizlerine mesaj atarak devam eden B., yanıt alamayınca çocuğu sokak ortasında alıkoydu. Çocuğu arabaya zorla bindirerek bir eve götüren B., taciz girişiminde bulundu.

Kız çocuğu, B.’ye kendisini eğer eve götürüp ailesinden isterse evleneceklerini belirterek bırakmasını istedi. Bu sözler üzerine B. çocuğu evine götürdü. Çocuğun durumu anlatması üzerine ailesi, B.’yi darp etti. Yaşanan kargaşa sırasında B.’nin kaçması ile aile durumu jandarmaya bildirdi ve yakalama kararı çıkarıldı. Bir süre sonra B. jandarma tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Burada B.’nin kız çocuğuna taciz ya da tecavüz etmediği gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. B. hakkında ‘kız kaçırma’ iddiasıyla başlatılan soruşturma halen sürüyor.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Aşkın Yaşar Topuzoğlu, B.’nin şu anda ‘kız kaçırma’dan cezaevinde olması gerektiğini belirtti. Topuzoğlu, “Cinsel suçlar sadece vücutta bir iz olması, kızlık zarının bozulması değildir. Cinsel amaçlı yapılan her türlü eylem cinsel suç sayılı. 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoymuş. Hırsızlık iddiası gibi ifade alınıp serbest bırakılması yönetmeliklere terstir. Deliller toplanıp iddianame hazırlanana kadar şüphelinin serbest kalmaması gerekirdi” dedi.

‘Kız kaçırma’ yüzünden mi buldunuz?’

M.A.’nın kaçırılarak öldürülme olayını uzmanlardan oluşan bir kadronun özverili çalışması sonucu aydınlattıklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Ercan Çakmak, zanlının tutuklanma haberinden sonra yüzlerce telefon ve mesaj aldıklarını söyledi. Çakmak, çekilen fotoğrafla ilgili olarak, “Aykut kendisine ait cep telefonu ile M.A.’ya olay yerinde fotoğraf çektiğini itiraf etti.

Cep telefonunu olaydan sonra bir telefoncuya ucuza sattığını söyledi. Polisler belirtilen işyerinden telefonunu aldıklarında kırmızı oto önünde ve yanında Aykut’un fotoğraflarını buldular. İfadesinde zaten her şeyi itiraf etti. Hatta ‘kız kaçırma’ olayından dolayı mı kendisini bulduğumuzu sordu. Biz de o zaman ona güvenlik ve MOBESE görüntülerini izlettirdik. Oto ile fotoğraf çektiren kişi ile video görüntülerinde M.A.’nın yanında kaldırımda yürüyen aynı kişi” diye konuştu.

Ailesi de Kars’tan ayrıldı

Galericiler sitesinde babası ile birlikte oto alım satımı yapan Aykut B.’nin tutuklanmasının ardından ailesi de Kars’tan ayrıldı. B. ailesinin hangi kente gittiği bilinmiyor.

