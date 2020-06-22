Mert Hakan Yandaş'tan yılın çalımı

Fenerbahçe, Galatasaray’dan daha fazla para önererek, Sivasspor’un başarılı orta sahası Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı.



İşte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.



Ancak Galatasaray 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü anlaşma sağlayamadı.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray işi ağırdan alınca devreye Fenerbahçe girdi. Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna ett



. Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında G.Saray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi. Mert Hakan, ligde Sivas formasıyla 26 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistle oynadı.