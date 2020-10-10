Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması: Sezon boyunca ağrılarını hissettirecek

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının ardından sakatlık durumu ile ilgili "Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissetirecek bir sakatlık. Oyun içinde ağrı olmuyor ama ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu" dedi

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile yaptığı ve 3-2 kazandığı hazırlık maçından 1 gol atan Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Mert Hakan'ın sözleri şöyle:

"Maç eksiği olan oyuncular için çok önemli böyle maçlar. Yaptığımız top kayıpları sonrasında maç rakibin istediği gibi oldu. Bu maçlar eksiklerimizi görmemiz için, maç ritmi kazanmamız için önemli maçlar. Kazanmak hep önemli. Bizim için ders alacağımız pozisyonların olduğu, güzel bir maçtı.

"Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissettirecek bir sakatlık. Oyun içinde ağrı olmuyor ama ağrı hissetmeyeli 2-3 gün oldu. Bundan önceki maçlarda öyle oynadım. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. "