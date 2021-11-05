Mert Hakan Yandaş: Olympiakos başkanına güzel bir cevap vermek istiyoruz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, açıklamalarda bulundu.

Maçın yıldızlarından Mert Hakan Yandaş, şöyle konuştu:

"İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok. Onlardan o 3 maç için özür diliyoruz. Bugün için de gerçekten güzel bir maçtı. Takım arkadaşlarım adına mutluyum, inşallah burada kalmaz ve devamını getiririz."

Mert Hakan, Olympiakos maçıyla ilgili ise, "Onları inşallah orada yenip başkanlarına güzel bir cevap vermek istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz." dedi.

Olympiakos Başkanı Marikanis, ilk maçın ardından "Şehrimiz İstanbul'da kazanmak çok önemliydi. Tarihi anlara tanıklık ettik. Bu galibiyeti, tüm Yunan halkına armağan ediyorum" demişti.

Jose Sosa ise "Bugün takım olarak büyük bir iş çıkardık. Tek hedefimizin 3 puan olduğunu biliyorduk, ligdeki son maçımızdan sonra reaksiyon göstermek için de önemliydi. Futbolda bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor ama biz aynı tevazuyla çalışmaya devam ediyoruz." sözlerini kullandı.

TIKLAYIN - Olympiakos'un sahibi Marinakis: İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi; bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum