Mert Hakan Yandaş imza parası krize neden oldu; Fenerbahçe'nin görüştüğü tüm isimler imza parası istiyor!

Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayı henüz giymeden krize neden oldu. Başarılı futbolcunun aldığı iddia edilen 10 milyon TL'lik imza parası, sarı-lacivertlilerin görüştüğü oyuncuların da yüksek miktarda imza parası istemesine neden olurken sarı-lacivertliler, bu iddiayı yalanladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'yi bu süreçte birçok etken zorluyor. Bunların başında ise Mert Hakan Yandaş için ödendiği ileri sürülen imza parası geliyor. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren yetenekli futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaştı.



Milliyet'in haberine göre; Mert Hakan öncesinde ise Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ardından sarı-lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle koşullar değişti ve Mert Hakan kadroya dahil edildi.



Yıldız oyuncunun tercihini değiştirip, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olmasında imza parasının etkili olduğu savunuldu.

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren futbolcuya 10 milyon lira gibi bir imza parası ödediği iddia edilse de sarı- lacivertli yönetim bunu kesin bir dille yalanladı. Kulübün böyle bir maddi imkanının olmadığı vurgulandı.