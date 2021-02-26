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Spor

Mert Hakan Yandaş geçen sezonu mumla aratıyor!

26 Şubat 2021 09:04

Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süre anılan, sonrasında tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Sivasspor'da gösterdiği performansın gerisinde kaldı. 

Demir Grup Sivasspor’da geçen sezon 37 maçta görev yapan futbolcu, bu maçlarda 10 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterdi. Mert Hakan Yandaş, 34 hafta süren geçen sezonun 32 maçında görev alırken, bu maçların tamamına 11’de başladı.

Geçtiğimiz sezon attığı 10 golle Demir Grup Sivasspor’un en golcü ikinci ismi olan Mert Hakan, Fenerbahçe’de şu ana kadar çok fazla skor katkısı veremedi. Bu sezon Fenerbahçe’de ligde 21 maçta görev alan Mert Hakan Yandaş, bu maçların 10 tanesine ilk 11’de başladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gollük bir katkı sağladı.

Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda asist yapma başarısı ise gösteremedi.

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