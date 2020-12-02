Mert Hakan Yandaş'a yurtdışından 4 teklif var; Erol Bulut'un kararı bekleniyor

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maçta 284 dakika forma şansı bulabilen Mert Hakan Yandaş'a Rusya ve İspanya'dan teklifler geldiği öğrenildi.

Teknik direktör Erol Bulut’un devre arasında vereceği rapor doğrultusunda Mert Hakan’a gelen teklifler konusunda net bir karar alınacak.

Akşam gazetesinin haberine göre; Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık garanti ücreti 10 milyon TL.

Mert Hakan’a ayrıca 12 milyon TL civarında bir imza parası da verildi. Transfermarkt piyasa değeri 2,8 milyon Euro olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 1 gol ve 1 asist üretti.