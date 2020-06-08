Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın imza paraları ödendi iddiası

Galatasaray'ın, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedellerini ödediği iddia edildi.

Akşam'ın haberine göre; iki futbolcunun transferi için Fenerbahçe’nin de devreye girmesiyle birlikte her şey karıştı.



Galatasaray, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon Euro yıllık ücret ve 500’er bin Euro'luk imza parası karşılığında ön protokol yaptı.



15 Haziran tarihi gelmeden yönetim, 500’er bin Euro'luk imza parasını her iki futbolcunun da banka hesabına yatırdı. Böylelikle olası bir Fenerbahçe manevrasının da önüne geçilmiş oldu.