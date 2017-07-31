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Spor

Mert Günok Başakşehir'de

İstanbul ekibi, 28 yaşındaki kaleciyi yayınladığı video ile duyurdu

31 Temmuz 2017 16:21

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un maliyeti nedeniyle serbest bıraktığı Mert Günok, Başakşehir ile anlaştı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 28 yaşındaki kalecinin adı, Cenk Gönen'i Malaga'ya satan Galatasaray ile anılıyordu.

Başakşehir, transfer için Bursaspor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemezken, 28 yaşındaki kalecinin 4 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlandığı duyuruldu.

Mevlüt Erdinç transferinde olduğu gibi Başakşehir, Mert Günok'un transferini de yayınladığı bir video ile duyurdu.

 

 

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