Mert Fırat: Karıyla kızla işim olmaz!..

Magazin gazetecileri tarafından fotoğrafı çekilen oyuncu Mert Fırat, “Anamı, bacımı, menajerimi sevgilim diye yazdınız. Sizin Allah’ınız yok mu? Benim karıyla kızla işim olmaz. Olsa da sizin haberiniz olmaz!” dedi.

Bir kafede otururken fotoğraflarının çekildiğini fark eden Mert Fırat gazetecileri şikayet etmek için soluğu karakolda aldı.

Bir kafede otururken fotoğraflarının çekildiğini fark eden oyuncu Mert Fırat, önce gazetecilerin üzerine yürüdü; ardından da “Şikayetçi olacağım, beni taciz ediyorsunuz” diyerek karakola gitti.

Oyuncu, polislerin “Halka açık yerde görevlerini yapıyorlar” yorumu üzerine de muhabirlerle arayı düzeltmeye çalıştı.

“Bayanın sevgilisi var, benim de başım ağrıyor. Bunu yazmayın” ricasında bulunan Fırat, olumsuz yanıt alınca şunları söyledi:

“Anamı, bacımı, menajerimi sevgilim diye yazdınız. Sizin Allah’ınız yok mu? Benim karıyla kızla işim olmaz. Olsa da sizin haberiniz olmaz!”