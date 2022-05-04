Mert Fırat: İyi ki doğdun Mücella ablamız, nice özgür yaşlara

Oyuncu Mert Fırat, Gezi Davası'nda verilen 18 yıl hapis cezasının ardından tutuklanan Mücella Yapıcı'nın doğum günü kutladı. Fırat sosyal medyada paylaşımında "İyi ki doğdun Mücella ablamız, nice özgür yaşlara" dedi.

Oyuncu Mert Fırat, Twitter’daki paylaşımında "İyi ki doğdun Mücella ablamız. Senin gönlün doğduğun günden beri başakları için atıyor. 12 yıl olmuş seninle tanışalı ben hiç yaşlandığını görmedim. Kimsenin gücü de yetmeyecek seni ve biz umutsuz etmeye. Nice Özgür yaşlarına…" ifadelerine yer verdi.