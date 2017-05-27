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Magazin

Mert Fırat: Aldatacak olsam Avcılar'a giderim

"Beni tanımayan insanlar fotoğrafımın altına 'Yazıklar olsun' diye yazınca moralim bozuluyor"

27 Mayıs 2017 21:08

Oyuncu Mert Fırat, Hande Doğandemir'i aldattığı yolunda ileri sürülen iddiaya tepki gösterdi. Fırat, "Öyle bir şey yapacak olan insan Cihangir’de mi yapar? Avcılar var, Bağcılar var” ifadesini kullandı. 

Habertürk'te yer alan habere göre; Fırat şu ifadeleri kullandı:

“O benim arkadaşım. Mekandan çıkarken ‘Beşiktaş’ta oturuyor bırakır mısın?’ diye rica ettiler. Ben de arkadaşımı eve bıraktım. Bir anda flaşlar patlayınca arkadaşım da yüzünü kapattı. Hande durumu bildiği için bir şey demedi"

"Magazin basınına kızmıyorum ama beni tanımayan insanlar fotoğrafımın altına ‘Yazıklar olsun’ yazınca moralim bozuluyor. Cihangir’de magazin olduğunu biliyoruz öyle bir şey yapacak olan insan Cihangir’de mi yapar? Avcılar var, Bağcılar var.” 

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Mert FıratHande Doğandemir

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