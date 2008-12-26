Mersinli gazetecilerden örnek davranış

Mersin Sokak Sanatları Atölyesi organizasyonunda, İçel Sanat Kulübü (İSK) Müfide İlhan-Ayşe Uğural Sanat Galerisi'nde, kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarında muhabir olarak görev yapan 13 gazetecinin toplam 30 fotoğrafı ''Sokak'' adlı sergide buluştu.Vali Hüseyin Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, günlük hayatta objektifleriyle tarihin akışına tanıklık eden gazetecilerin sosyal projelere de ağırlık vermelerinin sevindirici bir durum olduğunu söyledi.Mersin'de göreve başladığı günlerde sokakta çalışan 1150 çocuğun bulunduğunu ancak, bugün gelinen noktada bu sayının oldukça gerilediğini ifade eden Aksoy, ''Bu konuda birçok çalışma yaptık. Ancak bu çalışmaları yaparken, bizlerin her zaman yanında bulunup halkın katılımına vesile olan basın mensubu arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum'' dedi.Basına da büyük görev düşüyorÇalışan çocukları sokaktan uzaklaştırırken, onların topluma kazandırılmasını amaçlayarak çeşitli organizasyonlara giriştiklerini vurgulayan Aksoy, 7'den 70'e hep birlikte el ele vererek kentin sorunlarının çözülebileceğini, bu konuda basına da büyük bir görev düştüğünü kaydetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan da göreve geldiği ilk günden beri kültür ve sanata büyük önem verdiğini, görevi başında olduğu süreç içerisinde de desteklerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.Basının halkın görmeyen gözü, duymayan kulağı olduğunu dile getiren Özcan, ''Bazen bizi eleştiren, bazen öven basın mensuplarının böyle faaliyetlerde yer almasını yürekten kutluyorum. Yaptıkları haberler ve çektikleri fotoğraflarla kentin gelişimine katkı sunan gazetecilerin yapacakları sosyal projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum'' diye konuştu.CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ise fotoğrafın önemine işaret ederek, projede yer alan gazetecileri kutladı.Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ile Mersin Sokak Sanatları Atölyesi Kurucu Yöneticisi Soner Kan'ın da birer konuşma yaptığı açılışta, aralarında AA Mersin muhabirleri Kerem Kocalar ve Veli Gürgah'ın da bulunduğu 13 gazeteciye plaket verildi. Törende AA muhabirlerinin plaketlerini Vali Aksoy, verdi.Mersin'in çeşitli noktalarındaki farklı sokaklarda çekilen ve konu sınırlamasına gidilmeyen sergideki fotoğraflar, 28 Aralık'a kadar görülebilecek.