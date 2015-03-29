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Yaşam

Mersinli bağımsız aday Kerim Kelek, eşeğiyle oy turuna çıktı

'Ey Davutoğlu, neden hiç Silifke’ye gelmedin, neden buradaki işsiz genci görmedin?'

29 Mart 2015 13:15

Mersin’in Silifke ilçesinde 63 yaşındaki Kerim Kelek, bağımsız milletvekili adayı olarak eşeğiyle dolaşıp halktan destek istiyor. Karakaçan'la birlikte dolaşan Kelek, Silifke’nin unutulduğunu belirtip Başbakan Ahmet Davutoğlu’na seslendi.

Eski DYP Mersin Milletvekili Dr. Ali Su ve diğer bazı vatandaşların desteğini aldığını öne süren Kerim Kelek, gelin arabası gibi süslediği eşeğinin sırtında ara sokaklarda dolaşıyor. Bağımsız aday Kelek, “Ey Silifkeliler, artık gözünüzü açın. Silifke neden unutuldu? Neden kimse Silifke’ye sahip çıkmıyor? Ey Davutoğlu, neden hiç Silifke’ye gelmedin? Neden buradaki işsiz genci görmedin?” diyerek halka seslendi.

Cihan'da yer alan habere göre, gençlere de seslenen Kelek, "Ey Silifkeliler, artık açın gözünüzü. O kadar genç işsiz. Bu son şansınız, Meclis'e göndereceğiniz herkesin vebali boynunuza. Beni Meclis'e gönderin, Silifke’ye hizmet getireyim.” şeklinde vaatlerde bulundu. Baba mesleği kasaplıkla geçimini sağlayan Kerim Kelek, siyasetçilere de çağrı yaptı: "Siyaseti bilmiyorsanız, gelin televizyona çıkalım. Orada ya okuyup durayım, ya dokuyup durayım. Sekiz aydır araştırma yaptım, en güzeli gariban yoluyla gideceğim dedim, eşeğimle yola çıktım. Allah'ın izniyle, sizin takdirinizle Meclis'e gideceğim."

Bazı vatandaşlar da, “550 vekile bir tane deli gerekir.” diyerek, Kerim Kelek’e destek verdiklerini söyledi. Bu kez de bağımsız adaya oy vereceklerini belirterek, “Bakıp göreceğiz. Bu kez de şansımızı böyle deneyeceğiz.” şeklinde konuştular.

 

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