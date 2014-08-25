Mersin'e otobüsle ulaşım durdu!

Mersin'de yeni otogar ihalesindeki kriz aşılamayınca şehirlerarası ulaşım durdu. Daha önceden bilet alan yolcular perişan olurken, perşembe gününe kadar tek bir bilet satılmayacağı açıklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, ikinci kez TOMA destekli polisin gölgesinde yapılan ihaleye katılım olmazken, fahiş fiyat uygulamasına tepki gösteren otogar esnafı 3 gün süreli eylem başlattı. Eylem nedeniyle Mersin'den hiçbir kente otobüs ile ulaşım yapılamıyor. Tepkileri üzerine çeken MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanetin Kocamaz, geri adım atmayacağını belirterek, "Taviz yok" dedi.

Katılım olmadığı için ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesi ile 30 Ağustos'ta açılacağı duyurulan yeni otogarın açılışı da riske girdi.

Yolcular perişan

Otogar esnafı, 3 günlük iş bırakma eylemi başlatınca otogardan otobüs çıkışı yapılmadı. Eylemden haberi olmayan yolcular ise bilet satışı yapılmadığı için otogardan ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşlara yaşattıkları mağduriyetten dolayı özür dilediğini ifade eden Mersin Otobüs Yazıhaneleri Kooperatif Başkanı Ramazan Avcı, ekmek kapılarını kaybetmemek için protesto yoluna gittiklerini belirterek, "Daha önce bilet alan yolcuları bir şekilde gidecekleri yere ulaştırdık. Ancak 28 Ağustos Perşembe gününe kadar bilet satılmayacak. Bizim tek isteğimiz yazıhane kira ücretlerinin düşürülmesidir'' dedi.

Taviz yok

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, taviz verilmeyeceğini belirterek, ''Alınan kararların arkasında sonuna kadar durulacak, bize emanet edilen beytülmal peşkeş çekilmeyecektir. Otogar ihalesi, parkomat olayı ve ekmek fabrikası bunun en bariz örnekleridir. Hiç kimse bizi başkalarıyla karıştırmamalıdır. Hak için halka hizmet bizim temel ilkemizdir'' diye konuştu.