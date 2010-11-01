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MERSİN'DE OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ MERSİN (A.A)

01 Kasım 2010 16:46

-MERSİN'DE OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ MERSİN (A.A) - 01.11.2010 - Mersin'de, köprüden düşen otomobilin kadın sürücüsü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Pınar Yaren Özbay (25), 33 ASD 47 plakalı otomobili ile Mezitli ilçesinden Adana istikametine seyir halindeyken, Tulumba Köprüsü üstünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce köprü kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Özbay, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Özbay, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yardım eden vatandaşlardan Metin Deril ise parmaklarından yaralandı. Düşmenin etkisiyle otomobilin motor kısmının çatıdan ayrıldığı, sol kapının ise korkuluk demirlerine takıldığı kaza sırasında, çarpmanın etkisiyle kopan 2 metre uzunluğundaki demir korkuluk da, bir iş yerinin camını kırarak içeriye düştü. Polisin olay yerinde incelemesini sürdürdüğü sırada, söz konusu köprüde sık sık ölümlü ve yaralamalı kaza yaşandığını öne süren bir grup vatandaş, duruma tepki amacıyla bir süre yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, trafik polislerinin uyarısı sonrasında tepkilerini dile getirdikten sonra yolu trafiğe açtı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydettiler.

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