-MERSİN'DEN GİRNE'YE YÜZECEKLER İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 7 yüzücü, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Mersin'den Girne'ye yüzecek. Aralarında eski milli yüzücülerin de bulunduğu ve yaşları 40 ile 70 arasında değişen Osman Akkuş (40-Manş Denizi'ni geçti), Faruk Morkal (54-rekortmen yüzücü), Caner Aspara (50-uzun mesafe yüzücüsü), Selahattin Morkal (70-şampiyon maraton yüzücü), Mehmet Bilen (60-sutopu sporcusu), Mustafa Korkut (44-uzun mesafe yüzücüsü) ve Suat Morkal (44), Barış Harekatı'nın yıl dönümünü yüzerek kutlayacaklar. 19 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00'da Mersin'den yüzmeye başlayacak yüzücüler, 90 kilometrelik mesafeyi dönüşümlü olarak Girne'ye kadar sürdürecekler. 20 Temmuz Salı günü Girne'de olmayı planlayan yüzücüler, bunu önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi planlıyor. 2011 yılından itibaren takımlar arası yarış haline getirilmesi planlanan organizasyon ile barışa katkının sağlanması hedefleniyor.