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MERSİN'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİYE 5 TUTUKLAMA MERSİN (A.A)

21 Temmuz 2010 16:15

-MERSİN'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİYE 5 TUTUKLAMA MERSİN (A.A) - 21.07.2010 - Mersin'de izinsiz gösterilere katıldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, izinsiz gösteri organize ettikleri, küçük yaştaki çocukları ön saflarda kullanarak barikat kurmak suretiyle yolu trafiğe kapatmaya çalıştıkları, vatandaşların evlerine, araçlarına, iş yerlerine, kamu binalarına, güvenlik güçlerine ve ekip araçlarına yönelik taşlı, molotof kokteylli, havai fişekli saldırılarda bulundukları iddiasıyla dün 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 tabanca, 1 şarjör, 3 dolu fişek, çok sayıda dijital delil, cep telefonu ve sim kartı ile bir sapan, bilye ve maytap ele geçirildi. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6'sı 18 yaşından küçük 9 kişiden 2'si çocuk, 5 zanlı tutuklandı.

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