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MERSİN'DEKİ BOYKOTA 8 TUTUKLAMA MERSİN (A.A)

14 Eylül 2010 15:38

-MERSİN'DEKİ BOYKOTA 8 TUTUKLAMA MERSİN (A.A) - 14.09.2010 - Mersin'de, halkın sandığa gitmemesi için baskı uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu'dan göçle gelen vatandaşların ikamet ettiği mahallelerdeki vatandaşları, referandumda oy kullanmamaları için tehdit ettiği önü sürülen kişilere yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, çıkarıldıkları adli makamlardaki sorgulamaları tamamlandı. Sorgusu tamamlananlardan 8'inin tutuklandığı, 9'unun ise serbest bırakıldığı bildirildi. Polis ekiplerince, vatandaşlara halk oylamasında oy kullanmaya gitmemeleri yönünde bazı kişilerce baskı yapıldığı, evlere tehdit mektuplarının bırakıldığı bilgisini üzerine 10 Eylül'de düzenlenen operasyonla 17 kişi gözaltına alınmıştı.

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