Mersin’deki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyede

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen “rüşvet operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 10'u gümrük memuru 35 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlıların aileleri görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u gümrük memuru 35 kişinin üç günlük gözaltı süresi sona erdi. Üç gün boyunca Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheliler, bu sabah saatlerinde Mersin Adliyesi'ne getirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne bağlı otobüslerle getirilen zanlılar, adliye binasına yakınlarının alkışları arasında çıkarıldı. Bazı şüphelilerin yakınları adliyeye çıkarılan zanlıların ardından ağlarken bazı yakınlar da görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerince, cuma günü sabah saatlerinde 'rüşvet aldıkları ve verdikleri' iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında, aralarında 6 muayene memuru ve 4 gümrük memuru ile gümrükte iş takibi yapan 25 gümrük müşavirlik ve nakliye firması çalışanlarının bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.