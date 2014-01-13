T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin’deki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi adliyede

İzmir merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10'u gümrük memuru 35 kişinin üç günlük gözaltı süresi sona erdi ve bu sabah saatlerinde Mersin Adliyesi'ne getirildi

13 Ocak 2014 15:25

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen “rüşvet operasyonu” kapsamında gözaltına alınan 10'u gümrük memuru 35 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlıların aileleri görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerince yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u gümrük memuru 35 kişinin üç günlük gözaltı süresi sona erdi. Üç gün boyunca Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheliler, bu sabah saatlerinde Mersin Adliyesi'ne getirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne bağlı otobüslerle getirilen zanlılar, adliye binasına yakınlarının alkışları arasında çıkarıldı. Bazı şüphelilerin yakınları adliyeye çıkarılan zanlıların ardından ağlarken bazı yakınlar da görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekiplerince, cuma günü sabah saatlerinde 'rüşvet aldıkları ve verdikleri' iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında, aralarında 6 muayene memuru ve 4 gümrük memuru ile gümrükte iş takibi yapan 25 gümrük müşavirlik ve nakliye firması çalışanlarının bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

gözaltıadliyemersinyolsuzlukrüşvetoperasyonhikmet durgunifade verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24