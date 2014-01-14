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Mersin’deki rüşvet operasyonunda 7 gümrük memuru tutuklandı

Mersin'de rüşvet aldıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 29 kişiden yedisi tutuklandı

14 Ocak 2014 18:12

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, “rüşvet aldıkları ve verdikleri” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 29 kişi arasında bulunan gümrük memuru 7 kişi tutuklandı.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen 35 zanlıdan 6’sı serbest bırakılırken 29'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkeme sonrası zanlılardan gümrük memuru olan 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerden, 3'ü gümrük memuru 22 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın talimatıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KIM) ekiplerince başlatılan operasyonda, "rüşvet aldıkları ve verdikleri" iddiasıyla aralarında 10 gümrük memurunun da bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.

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