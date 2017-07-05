Mersindeki orman yangını NASA tarafından görüntülendi

Mersin Anamur'da 4 gün süren ve 200 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangın, Nasa'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı.

Fotoğraf, Nasa’nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde, “Türkiye’nin Toros Dağları’ndaki yangından çıkan yoğun duman NASA’nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü” bilgi notuyla yer aldı:

Fotoğrafta Kıbrıs’la neredeyse aynı büyüklükte görülen duman, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Asmaca mevkisindeki cumartesi günü ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü. Tedbiren bazı mahalleler boşaltılırken, yangın dün öğle saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı.