-MERSİN'DEKİ MAHALLE KAVGASI SONA ERDİ MERSİN (A.A) - 21.05.2011 - Mersin'de, Çilek Mahallesi'nde aşiret mensuplarıyla vatandaşlar arasında başlayan kavganın ardından yaşanan gerginlik, polisin yoğun çabaları sonrasında sona erdi. Gerginliğin yaşandığı sokaklardaki yakılan otomobiller ile evlerde inceleme çalışmaları başlatan polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemlerini de sürdürüyor. Bu arada, aşiret mensubu ailelerin önlem amaçlı mahalleden uzaklaştırılarak, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Çilek Mahallesi'nde aşiret mensubu kişilerle mahallede yaşayan diğer vatandaşlar arasında başlayan tartışma, daha sonra pompalı av tüfeğinin de kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Bir kişinin öldüğü kavgada, aralarında polislerin, vatandaşların ve bir gazetecinin de bulunduğu 41 kişi yaralanmış, park halindeki bir otomobil de ateşe verilmişti. Ayrıca aşiret mensuplarına ait olduğu iddia edilen yaklaşık 10 evdeki eşyalar, kavgaya karışan bir grup tarafından sokak ortasına çıkartılıp kırılmış, ardından bu evler yakılmıştı.