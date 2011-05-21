T24 LogoT24 Logo
Gündem

MERSİN'DEKİ MAHALLE KAVGASI SONA ERDİ MERSİN (A.A)

21 Mayıs 2011 20:50

-MERSİN'DEKİ MAHALLE KAVGASI SONA ERDİ MERSİN (A.A) - 21.05.2011 - Mersin'de, Çilek Mahallesi'nde aşiret mensuplarıyla vatandaşlar arasında başlayan kavganın ardından yaşanan gerginlik, polisin yoğun çabaları sonrasında sona erdi. Gerginliğin yaşandığı sokaklardaki yakılan otomobiller ile evlerde inceleme çalışmaları başlatan polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemlerini de sürdürüyor. Bu arada, aşiret mensubu ailelerin önlem amaçlı mahalleden uzaklaştırılarak, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Çilek Mahallesi'nde aşiret mensubu kişilerle mahallede yaşayan diğer vatandaşlar arasında başlayan tartışma, daha sonra pompalı av tüfeğinin de kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Bir kişinin öldüğü kavgada, aralarında polislerin, vatandaşların ve bir gazetecinin de bulunduğu 41 kişi yaralanmış, park halindeki bir otomobil de ateşe verilmişti. Ayrıca aşiret mensuplarına ait olduğu iddia edilen yaklaşık 10 evdeki eşyalar, kavgaya karışan bir grup tarafından sokak ortasına çıkartılıp kırılmış, ardından bu evler yakılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24