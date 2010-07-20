-MERSİNDEKİ BARIŞ HAREKATI KUTLAMLARI MERSİN (A.A) - 20.07.2010 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 36. yıl dönümü, Mersin'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Kıbrıs Türk Mücahitleri Derneği Başkanı Vural Türkmen, yaptığı konuşmada, ''Türk ulusunun yüce temsilcileri, bugün benim 36 doğum yıl dönümümdür. Sizlerin huzurunda, yıllar boyu Kıbrıs Türk halkının inançlı direnci, Anavatanın manevi katkısıyla kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vermedik, vermiyoruz ve asla vermeyeceğiz. Huzurunuzda ant içiyorum'' dedi. Karakol ve Çıkarma Gemileri Komodoru Deniz Kurmay Kıdemli Albay Zafer Çalışkan'ın günün önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösteri sırasında ekiptekiler KKTC ve Türk Bayrağı açarak öptüler. Askeri bando eşliğinde düzenlenen geçiş törenine, Kıbrıs ve Kore savaşlarına katılan gaziler ile KKTC'den gelen 16 kişilik mücahit kıtası da üniformalı olarak katıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, Mersin'in Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli rol üstlendiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 36 yıl önce KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin hayat haklarını ve yaşamlarını garantiye almak ve Kıbrıs'a barış getirmek amacıyla düzenlediği harekatın yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirten Güzeloğlu, şöyle konuştu: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını, Türk milletinin Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızla sarsılmaz birlik ve bütünlüğünü bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Mersin, Barış Harekatı'nın Türkiye'de başladığı ve Türk kıyılarından Kıbrıs'a doğru ilk adımın atıldığı onuru taşıyan bir kent. Böylesi güzel bir günde bu coşkuyu yaşamanın mutluluğunu taşıyoruz. Aramızda o günün canlı tanıkları kahraman gazilerimiz, mücahitlerimiz var. Yüreklerindeki vatan sevgisi, 36 yıl önceki mücadele azmi hiç eksilmeden dimdik ayaktalar ve bizle birlikteler.'' Geçit töreninde bayrak taşıyan Kıbrıs mücahitlerinden 83 yaşındaki Mehmet Ali Karagözlü, gazetecilere o dönemde Kıbrıs topraklarını Anadolu'ya bağlamak için örgütlendiklerini ifade ederek, ''toprağı gavura bırakmadıklarını'' ve buna asla izin vermeyeceklerini söyledi. Mücahitlerden Rauf Aktigin ise kendilerinin diktikleri bayrağa, torunlarının sahip çıkacağına inandığını kaydetti.