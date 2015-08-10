Mersin'deki antik kent kazısına 'patlıcan' engeli

Milattan önce 1. ve milattan sonra 1. yüzyıllarda aktif bir liman olduğu ortaya çıkan Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, yakınlardaki patlıcan tarlasının talep edilen yüksek bedeli nedeniyle kamulaştırılamaması yüzünden istenilen düzeyde ilerleyemiyor.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında, 80 kişilik ekiple devam eden antik kentteki arkeolojik kazılarda, Roma dükkanlarının yer aldığı bölümde çalışmalar devam ediyor ancak dünyaca ünlü gökbilimci ve şair Aratos'un mezarına, bölgedeki patlıcan ve domates ekili özel mülk sebebiyle ulaşılamıyor.

Daha önceki çalışmalarda ortaya çıkartılan sütunlu caddenin bir kısmını daha ayağa kaldırmak istediklerini söyleyen Prof. Yağcı, bu yılki kazı planına Mersinli olan Aratos'un mezarının bulunduğu değerlendirilen alanı da aldıklarını ancak o bölgenin kamulaştırılamaması nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"O bölge şahsa ait özel bir alan ve çok yüksek bedel talep ediliyor. Alan şu an tarım alanı olarak kullanılıyor ve istenen yüksek bedel nedeniyle kamulaştırması yapılamıyor. Birinci derece arkeolojik alan. Şu an patlıcan ve domates ekili. Dünyaca meşhur gök bilimci ve bir şair olan Aratos'un mezarı da burada, temizlenmesi ve restore edilmesi lazım."

Antik limanın ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda da benzer bir sıkıntıyla karşılaştıklarını ifade eden Yağcı, "Antik limanın çanağı, özel mülkiyet olduğu için orada da kazı yapamıyoruz. Burası, limanın içi oluyor. Yerinde narenciye bahçesi var. Anıtsal bir limanı var, 320 metre uzunluğunda. Bu limanın mutlaka açığa çıkarılması gerekiyor. Hem turistik potansiyeli var hem de arkeolojik değeri yüksek" dedi.

Prof. Dr. Yağcı, 300 dönümlük bir arazinin kamulaştırılmasının zor olduğunu ancak herkesin el birliği ile etap etap çalışmaların yürütebileceğini ve istenilen yüksek rakamların indirilebileceğini belirtti. Milattan önce 315-245 yılları arasında yaşadığı sanılan gök bilimci ve şair Aratos'un gençliğinin, şu anki Tarsus ilçesinde geçtiği biliniyor.

İlk kazı çalışması, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 1999'da başlatılan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde, geçen yıl yapılan ve 37 gün süren kazıda antik kentin, milattan önce 1. ve milattan sonra 1. yüzyıllarda aktif bir liman olduğu ortaya çıkarıldı. Alanda 2013 yılındaki kazılarda, sütunlu cadde ve Roma dükkanları mimari bütünlük içerisinde açığa çıkarılmıştı.