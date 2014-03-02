Mersin'de yolsuzluk eylemi; Halkbank'a taş, AKP binasına yumurta atıldı

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşması kayıtları ve yolsuzluk iddiaları protestosunda, Halkbank taşlandı, AKP Binasına yumurta atıldı ve polisle göstericiler arasında gerginlik çıktı.

Yolsuzluk iddialarını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarını protesto etmek için Yenişehir İlçesi'ndeki Forum Alışveriş Merkezi önünde bir araya gelen yaklaşık 800 kişilik grup, buradan AKP Yenişehir İlçe Binası'na kadar yürüdü. “Hükümet İstifa” pankartının açıldığı eylemde yürüyüş boyunca sık sık, ”Çal çal nereye kadar sonun geldi buraya kadar”, “Hırsız Recep Tayyip Erdoğan”, “Hükümet İstifa sloganları atıldı. Yürüyüş esnada bazı göstericiler yol üzerinde bulunan AKP Mersin Büyükşehir Adayı Mustafa Sever’in resminin asıldığı bilborda ”Hırsız AKP” yazısı yazarak billborda yumurta attı.

Polis, göstericilerin AKP binasına yaklaşmasına izin vermeyince göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.Gerginlik esnasında göstericiler AKP binasına taş ve yumurta attı. Gerginlik sonrası eylemciler adına açıklama yapan Kemal Göksoy, yolsuzluk ve rüşvetin kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümeti istifaya çağırdı. Açıklama sonrası grup toplu halde bu sefer AKP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Gönül Dilmenli’nin seçim ofisine doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş esnasında polisle göstericiler esnasında gerginlik çıktı, bazı göstericiler polise saldırmaya kalkıştı. AKP Adayının seçim ofisinde barikat kuran polis göstericileri dağılmaları yönünde uyarırken, göstericiler seçim ofisine yumurta ve taş attı, Bazı göstericiler de polise taş ve yumurta attı. Göstericilerin arasında kalan Polis Otobüsü de gösteriler tarafından taşlandı tahrip edildi. Öte yandan protesto gösterisine BDP Yenişehir Belediye Başkan Adayı ile BDP Yöneticileri de katıldı. Mersin Emniyet Müdürü de protesto gösterisini yakından takip etti.