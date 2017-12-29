Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonlarla yasa dışı bahis oynatan 23 kişi ile 25 iş yerine adli işlem yaptı.

Aralık ayı içerisinde çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde yasa dışı bahis oynatan işyeri ve kişilere yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 25 işyerine ve 23 kişiye yasa dışı bahis oynatmaktan dolayı adli işlem yapıldı. 2 kişiye de toplamda 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, yapılan uygulamalarda 21 bilgisayar, 5 cep telefonu, 8 kupon yazıcısı, 1048 sayfa bahis bülteni, 424 TL para ve 49 adet oynanmış yasa dışı bahis kuponu ele geçirildi. 15 işyeri ise kapatılarak faaliyetten men edildi.