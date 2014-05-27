Mersin'de trans seks işçisine saldırı

Mersin’de Cansu isimli seks işçisi bir trans kadın, Miraç kandilinde sokakta bulunmasını bahane eden sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan trans kadın, buradaki sağlık görevlilerinin kendisini tedavi etmekte tereddüt etmeleri ve diğer hastaların kendisine bakarak gülmesi sonucu hastaneyi terk etmek zorunda kaldı.

Bilinci yarı açık şekilde evine dönmek zorunda kalan trans kadın ile ilgili olarak açılama yapan Mersin 7 Renk LGBT’den Yağmur Arıcan, “Transfobi rahat durmuyor. Mersin’de transfobi hortladı. Sokaklardan bizi temizlemeye uğraşıyorlar. Bunun arkası kesilmiyor. Daha önce de Pozcu’da saldırılar oldu. Translar sürekli saldırıya uğruyor. Bu sadece bizim gördüğümüz kısmı. Birçok trans kadın polisten korktukları için sineye çekiyor. Veya davalardan bir şey çıkmayacağını düşünüyor. Biz takipçisi olup bu olayı nefret suçu olarak kayıtlara geçireceğiz” dedi.

KaosGL'nin internet sitesinde Yıldız Tar imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

‘Kandil günü sokakta işin ne?’

Cansu yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “27 plakalı bir araçtan eli sopalı 3-4 kişi çıktı. Bana ‘Kandil gününde de mi sokaktasın? Kandil günü sokakta işin ne? Sizi burada barındırmayacağız. Defolun gidin. Sokaklarımızı temizleyeceğiz’ diyerek saldırdılar.”

Saldırının ardından polisin tutumu ise tanıdık. Olayı soruşturmak yerine, ilgilenmemeyi tercih ediyorlar. Mersin 7 Renk LGBT Derneği Başkanı Yağmur Arıcan polisin tutumunu şöyle anlattı:

‘Polis olayın üstünü kapatmaya çalışıyor’

“Polis olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Saldırıdan sonra ilk gelen polis ekibi ilgilenmiyor bile. ‘Bir kadın saldırıya uğradı’ anonsu geçiliyor. Polis olay yerine gelip, saldırıya uğrayanın trans kadın olduğunu görünce ilgilenmiyor. Cansu ısrarla araç plakasını ve kaçtıkları yeri tarif etmesine rağmen dinlemiyorlar, ‘Yanlış görmüşsündür’ diyorlar.”

Transfobi hastanede de devam ediyor

Polis ambulans dahi çağırmıyor. Cansu’yu arkadaşları hastaneye götürüyor. Transfobi hastanede de devam ediyor. Sağlık görevlileri saldırıya uğrayan bir trans kadın olunca ilgilenmek istemiyor. Tepkiler üzerine Cansu tedavi altına alınıyor.

Kafatasında kırıklar olan Cansu hastanede diğer hastaların transfobisine de uğruyor. Cansu hastanede yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor: “Bana bakıp gülüyorlardı. Parmaklarıyla işaret ediyorlardı.”

Gece müşahade altında tutulması gerekiyor Cansu’nun. Ancak sağlık görevlilerinin umursamaz tavırları ve hastanedeki transfobiden dolayı hastaneden çıkıyor. Bilinci yarı açık biçimde eve geçiyor. Mide bulantıları ve iç kanama riskiyle birlikte evde dinleniyor Cansu…

Yağmur Arıcan, Mersin 7 Renk LGBT olarak olayın peşini bırakmayacaklarını ve dava açacaklarını söylüyor. Polisten MOBESE kayıtları istenecek. Verip vermeyecekleri ise muamma…

‘Bu saldırıların peşini bırakmayacağız!’

Mersin’de bu yaşanan ilk nefret saldırısı değil. Mersin’de olanları ise Arıcan şöyle anlatıyor:

“Transfobi rahat durmuyor. Mersin’de transfobi hortladı. Sokaklardan bizi temizlemeye uğraşıyorlar. Bunun arkası kesilmiyor. Daha önce de Pozcu’da saldırılar oldu. Translar sürekli saldırıya uğruyor. Bu sadece bizim gördüğümüz kısmı. Birçok trans kadın polisten korktukları için sineye çekiyor. Veya davalardan bir şey çıkmayacağını düşünüyor. Biz takipçisi olup bu olayı nefret suçu olarak kayıtlara geçireceğiz. Bu saldırıların nefret saldırıları olduğu kabul edilmeli.”

Mersin’de 4 nefret cinayeti!

Arıcan’ın bahsettiği saldırılardan biri de Aralık ayında gerçekleşmişti. Pozcu’da trans seks işçisi Deniz sopalı ve bıçaklı saldırıya uğramıştı. 2006 yılından bu yana Mersin’de 4 transfobik nefret cinayet işlendi. Kayıtlara nefret cinayeti olarak geçmeyen bu saldırıların failleri ise, gereken cezaları almıyor.