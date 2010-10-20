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MERSİN'DE TERÖRİST CENAZESİNDE OLAY ÇIKTI MERSİN (A.A)

20 Ekim 2010 16:56

-MERSİN'DE TERÖRİST CENAZESİNDE OLAY ÇIKTI MERSİN (A.A) - 20.10.2010 - Mersin'de terörist cenazesinde çıkan olayda İl Emniyet Müdür yardımcılarından Hikmet Bulak bıçaklandı, Anadolu Atayün de atılan taşların baş ve ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki Selen Kavşağı yakınında, Bingöl'deki operasyonlarda öldürülen teröristin cenazesin için toplanan gruptakiler, Güneykent mezarlığına doğru yürümeye başladı.  Bölgede güvenlik önlemi olan polis ekipleri, terör örgütü lehine sloganlar atıp, çevrede bulunan araçları taşlayan kişilere uyarıda bulundu.  Bu sırada ekipleri yönlendiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bulak, bıçaklı saldırıya uğradı. Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün de atılan atışların baş ve ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.   Kalbine yakın bir bölgeden yaralanan Bulak, kaldırıldığı Mersin Devlet Hastanesinde ameliyata alınırken, Atayün ise ayakta tedavi edildi. Yetkililer, bölgedeki önlemlerin sürdüğünü, saldırganların tespitine ve yakalanmasına da çalışıldığını bildirdiler.

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