-MERSİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU MERSİN (A.A) - 12.10.2010 - Mersin'de, terör örgütüne yönelik operasyonlarda 6 kişinin gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabaha karşı terör örgütü üyelerine yönelik Çilek, Çay, Şevket Sümer ve Yenihal mahallelerinde operasyon başlattı. Operasyonda aralarında kadın ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve kentte izinsiz gösteriler düzenledikleri ileri sürülen zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.