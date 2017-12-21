T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de tekneleri arızalanan 43 kaçak kurtarıldı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, aldıkları ihbarı değerlendirip operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde tekneleri arızalanan 43 göçmeni kurtardı

21 Aralık 2017 18:45

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, aldıkları ihbarı değerlendirip operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde tekneleri arızalanan 43 göçmeni kurtardı.
18 Aralık saat 22.30 sıralarında, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Güzelyurt\'un 15 mil açığında, içerisinde çocukların da bulunduğu bir teknenin makine arızası yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Girne Limanı\'ndan bir sahil güvenlik botu ile Taşucu önlerinde seyirde olan bir sahil güvenlik botu harekete geçti. Saat 23.30 sıralarında tekneye ulaşan ekipler, teknede 42 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçağın olduğunu belirledi. 3\'ü kadın, 3\'ü çocuk ve 1 bebeğin de içinde olduğu kaçaklar kurtarılırken, tekne ise Bozyazı Limanı\'na çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHAMERSİNSahil Güvenlik KomutanlığıAralıkKKTC Sahil Güvenlik KomutanlığıGüzelyurtBununGirne LimanıTaşucuSaatSuriyeIrakBozyazı LimanıOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24