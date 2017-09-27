Mersin'de silah kaçakçılarına operasyon

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de oto yıkamacıya yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren polis, merkez Yenişehir İlçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Batıkent Mahallesi\'nde faaliyet gösteren oto yıkamacıya baskın yaptı. Yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 1 gaz ve ses tabancası, 2 pompalı av tüfeği, 15 şarjör, 76 mermi, av tüfeklerine ait 47 fişek ve 8 farklı araçlara ait plakalar ele geçirildi. İş yeri sahibi C.G. ile A.B., M.S.İ. ve V.G. gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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