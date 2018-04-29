Mersin'de servis aracına bombalı saldırı: 12 polis yaralı

Mersin'de bir polis servis aracına TSİ 17.20 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 polis yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Mustafa Ercan, yaralanan 12 polisin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik" dedi.

Habertürk Televizyonu'na konuşan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise saldırı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ankara'dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge. Araç seyir halindeydi. Bu tür şeyler zaman zaman oluyor. Birkaç defa canlı bombaların da yakalandığını biliyoruz."

İhlas Haber Ajansı (İHA) ise Güvenever Mahallesi Dikenliyol Kavşağı'nda Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgede panik yaşandı.