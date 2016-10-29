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Mersin'de sahte içki operasyonu; 591 adet satışa hazır sahte rakı ele geçirildi

Mersin'de sahte içki imal eden bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

29 Ekim 2016 00:24

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği ortak operasyonda, çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 3 kişinin bir evde sahte alkollü içki imal ederek piyasaya sürdüğünün bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri operasyonda 591 adet satışa hazır sahte rakı, 430 adet etiketlenmiş boş şişe, 1 adet karışım hazırlamak için sanayi mikseri, 40 adet rakı etiketi, 390 litre etil alkol, bin 550 adet boş ambalaj kutusu, 1 adet 500 litrelik karışım tankı, 1 adet süzgeç olarak kullanılan kadın çorabı, 15 adet 19 litrelik kaynak suyu, 1 adet demir karışım tankı sehpası, 1 adet plastik hortum, 15 adet 30 litrelik boş bidon ile 1 adet nakliye minibüsü ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 3 şahıs gözaltına alındı.

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