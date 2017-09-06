Mersin'de polis merkezine saldırı hazırlığındaki canlı bomba vuruldu

Mersin'de bu sabah MİT binası yakınındaki 50’nci Yıl Polis Merkezi’ne girmek isteyen canlı bomba, öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Olay saat 09.30 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki 50’nci Yıl Polis Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki şüpheli tavırları dikkat çeken 30 yaşlarındaki bir erkek, takibe alındı. Kısa süre sonra karakola gelen şüpheli, 'dur’ ihtarına karşın durmayınca, açılan ateş sonucu öldürüldü.

Ceset üzerinde bomba var

Karakola 30 metre kala öldürülen teröristin üzerinde bomba olduğu anlaşılınca, çevre güvenliği alındı. Bomba uzmanları, ceset üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmasını sürdürüyor.

Başsavcıdan açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İlk şüpheli IŞİD



Olay yerine gittiğini belirten Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde de incelemelerde bulunan Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada teröristin saldırı hazırlığındayken 'dur' ihtarına uymaması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, teröristin kimliği ve uyruğu hakkında araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Suriye'li iddiası

Teröristin, Gaziantep'ten bu yana polis ve istihbarat birimleri tarafından takip edilen bir Suriyeli olduğu iddia edildi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada da 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkeğin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliye "dur" ikazında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şüpheli kişi, 'dur' ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü ele geçirilen erkeğin açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir."