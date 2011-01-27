-MERSİN'DE POLİS CİNNETİ MERSİN (A.A) - 27.01.2011 - Mersin'de, eşini tabancayla başından vuran polis memuru intihar etti. Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesinde yaşayan Osman T. (48), sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle eşi Seval T. (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman T, eşine tabancayla ateş ettikten sonra, intihar etti. Gürültüye uyanan evdeki iki kardeş, anne ve babalarını vurulmuş görünce durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Seval T. önce Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, yoğun bakımda yer olmaması üzerine oradan da Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve bir polis merkezinde görevli olduğu öğrenilen Osman T'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, soruşturma başlatıldığını kaydetti.