Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 avukata gözaltı

MERSİN, (DHA)-MERSİN\'de, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 avukat gözaltına alındı, 5 avukat ise aranıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca PKK/KCK terör örgütünün kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; örgütün hukuk komitesi içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütsel faaliyetleri nedeni ile gözaltına alınan diğer örgüt mensupları hakkındaki hukuksal süreci yakından takip ettikleri, terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirlenen Mersin Barosu\'na bağlı 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan baskında 3 avukat gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 5 avukat ise aranıyor.