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Mersin’de PKK operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sosyal medya üzeninden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor

29 Ağustos 2017 15:25

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de sosyal medya üzeninden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, 25 kilo esrar ve 37 fişek ele geçirildi.
Soruşturma sürerken, firari 5 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

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