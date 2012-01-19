-Mersin'de patlayıcı operasyonu MERSİN (A.A) - 19.01.2012 - Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, cep telefonu düzenekli 2 patlayıcı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suadiye Mahallesi Çiftçiler Sitesi Üçgen Park önünde yaptıkları uygulama sırasında bisikletli iki kişiyi durdurarak, kontrol etmek istedi. Bu sırada bisikletli kişilerden birisi kaçtı. Diğer bisikletin sepetinde bulunan poşeti inceleyen ekipler, 2 cep telefonu düzenekli patlayıcı ele geçirdi. Bisikletteki ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı, kaçan diğer şüpheli ise aranıyor.