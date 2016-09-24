Mersin'de orman yangını söndürülemiyor; 30 hektar kül oldu

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınında 30 hektarlık çam ormanı zarar gördü. Söndürme çalışmaları halen devam eden yagında, Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan ve Avrupa'nın en büyük atış poligonlarından biri olan Erdemli Atış Poligonu'da yangın tehdidi altında kaldı.

Erdemli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sarılar mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter, 1 uçak, 20 arazözle müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Orman işçileri yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ederken, aşırı rüzgar nedeniyle yayılan yangın ekiplere zor anlar yaşatıyor. Havanın kararması sebebiyle helikopter ve uçakların müdahalesi sona erdirildi. Arazöz ve iş makinalarıyla sürdürülen mücadele ise devam ediyor.

Öte yandan şiddetli fırtınanın da etkisiyle yangın güneye doğru ilerliyor. Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan ve Avrupa'nın en büyük atış poligonlarından biri olan Erdemli Atış Poligonu'da yangın tehdidi altında kaldı. Poligon içinde ve çevresinde bekletilen arazöz ve itfaiye ekipleri olası bir yangına müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı. Poligonun kuzeyindeki ormanlık alanda iş makinaları tarafından arazözlerin gireceği şekilde yollar açılıyor.