Mersin'de Nükleer Santral arazisine dilekçeli itiraz

Hikmet Durgun

Mersin'de Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri, "Mersin Valiliği Toprak Koruma Kurulu'nun Akkuyu NGS A.Ş.'ye hukuksuz olarak 1. derece tarım özelliği olan arazi tahsis ettiğini" iddia ederek, Valiliğe verdikleri dilekçelerle kararın iptalini istediler.

Mersin NKP üyeleri, Toprak Koruma Kurulu kararına itiraz etmek üzere Valilik bahçesinde toplandılar. Burada Mersin'e nükleer santral yapılmasını ve kurul kararını protesto eden NKP üyeleri, Mersin halkından gizlenerek verildiğini öne sürdükleri kararın derhal iptal edilmesini talep ettiler.

NKP Adına konuşan Mersin NKP Dönem Sözcüsü Sabahat Aslan, Toprak Koruma Kurulu'nun, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli beldesinde kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş.'ye (NGS) yaşam merkezi inşaatı için 1. derece tarım özelliği olan 35 hektarlık bir arazi tahsis ettiğini öne sürdü. Tahsis kararıyla ilgili bilgi edinmek için bilgi edinme yasası çerçevesinde 18 Mart 2014 tarihinde Mersin Valiliği'ne dilekçe verdiklerini, ancak dilekçenin bakanlığa gönderildiği yanıtını aldıklarını anlatan Aslan, "Toprak Koruma Kurulu kararından önce kurulda yıllarca görev yapan ve Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı olan Mersin Ziraat Odası'nı neden kuruldan çıkartıp yerine, konusu itibariyle uzman olmayan Mersin Ticaret Borsası'nı atadınız? ÇED Raporu alınmadan Toprak Koruma Kurulu hangi yasa ve yönetmeliğe göre karar almıştır?" diye konuştu.

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası, TEMA İl Temsilciliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Odası'nın imzası olmadan böyle bir karar alınmasının etik olmadığını savunan Aslan, "Toprak Koruma Kurulu'nun kararını hukuksuz, antidemokratik ve Mersin halkının iradesine saygısızlık olarak görüyor, karara itiraz ediyoruz. Kararın derhal iptal edilmesini istiyoruz. En kısa sürede hukuki yollara da başvuracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Aslan'ın konuşmasının ardından itiraz dilekçelerini imzalayan NKP üyeleri, bu dilekçeleri Mersin Valiliği'ne teslim ettiler.