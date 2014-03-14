Mersin'de nitelikli çoban yetiştirilecek

Hikmet Durgun/ Mersin

Mersin'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' projesi kapsamında eğitimli çoban yetiştirilecek. Eğitim sonunda çobanlar, hayvanın hastalığından ağıl yapımına, beslenmesinden bakımına kadar bilgi sahibi olacaklar. Kursiyerlerin sigortaları yapılacak ve sigortaları bağlanılacak.



'Sürü Yönetimi Elemanı Benim' projesi kapsamında Mersin’in merkez Akdeniz, Tarsus, Silifke ve Mut ilçelerinde düzenlenecek eğitimlerle çoban yetiştirilecek. Eğitimlerin ilki merkez Akdeniz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mersin İl Müdürlüğü, Akdeniz Halk Eğitim Merkezi, Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Mersin Ziraat Odası işbirliğinde gerçekleştirilecek eğitimin açılışı, Akdeniz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasında yapıldı. Akdeniz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Açılışa Sema Sarı, Mersin İl tarım Müdürü ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Açılışta konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Çiftepala,"Mersin, kıl keçisinde Türkiye'nin ilk üçü içinde, büyükbaş hayvanı da dikkate aldığımızda Mersin'in hayvan varlığı itibariyle yadsınmayacak bir noktada. Bu hayvan varlığının ülke ekonomisine katkısı da ayrı bir değerdir. Son zamanlarda Bakanlığımızın verdiği desteklerle Mersin'deki hayvan varlığımız gittikçe artmaktadır. Meraların en iyi şekilde açılması, çiftçilerimizin de bilinçli hareket etmesi ilave katkı sağlıyor" dedi.

Bakanlığın, Mersin'de son 5 yılda koyun, keçi ve sığır yetiştiricilerine 102 milyon TL'lik destek verdiğini kaydeden Çiftepala, Şu anda mevcut 20 kişinin katıldığı bu eğitim projesinin, 4 ilde pilot bölge olarak başlatıldığını, bu yıl itibariyle Mersin'in de dahil olduğu 51 ilde daha başlatılacağını kaydetti. 15-40 yaş arasında kursiyerlerin katılacağı eğitimin, 10 günü teorik, 5 günü de pratik uygulamalı olacağını bildiren Çiftepala, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü'nün eğitim için yaklaşık 35 bin TL ayırdığını, bu parayla kursiyerlerin sigortalarının yapılacağını ve günlük 20 TL ücret ödeneceğini aktardı.

Çiftepala, şöyle devam etti:"Çünkü sürüyü yönetenin, yanındaki hayvanın hastalığından ağılın yapımına kadar bilgi sahibi olması gerekir. Bunları ya anne babasından tarif boyutuyla devam edecek ya da teknolojinin ve bilimin gerektirdiği şartlarda eğitim alarak öğrenecek. Eğitimin amacı, sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun, keçi ağılı, koyun, keçi ırkını seçebilme, besleme ve bakım yapabilme, hastalıklara karşı koyabilme, kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirebilme ve bu sayede kırsal alanda vasıflı, kayıtlı yeni istihdam alanı oluşturabilmektir."

'Çobanlık mesleği statü kazanacak'

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da Türkiye'nin kırmızı et ve kurbanlık ihtiyacının giderilmesinde büyük bir öneme sahip olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin binlerce yıldır geleneksel olarak meralarda yapıldığına işaret etti. Akdoğan”. Her ne kadar damızlık olarak üstün verimli ırklar seçilmiş olsa da onları merada otlatan yetişmiş insan olmazsa verimli ve ekonomik bir yetiştiricilikten bahsedemeyiz. Bu nedenle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çobanlarımız önemli bir rol oynamaktadır. Çobanlık sadece kepenek giyip kaval çalmaktan ibaret olmayıp, kışın ağılda, yazın merada sürüsünün beslenmesini sağlayan, sağlığını koruyan, bakım işlerini yürüten, sürüyü yönlendiren mesleki kişiliktir. İlimizin küçükbaş hayvan varlığı mera ve otlaklarla bir arada düşünüldüğünde sürü yönetiminin anneden, babadan, dededen kalma usullerle değil çok bilinçli bir şekilde yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Açılan bu kurslarla daha etkin, daha profesyonel sürü yönetimi elemanı yetiştirileceğine inanıyoruz. Bu kurslarla ilk kez çobanlık mesleğinin meslek olarak tanımlanması sürecine girilmiş bulunmaktadır.

Bu süreçle çobanlık mesleği bir statü kazanacaktır. Ülkemizde çobanlığın bir meslek olarak kabul görmesi, onların sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar sadece çobanları mutlu etmekle kalmayacak, çoban ailelerini ve bu sektörden geçimini sağlayan herkesi memnun edecektir. Düzenlenen bu kurslarla genç nüfusun tarım ve hayvancılığa kazandırılması sağlanacak, ayrıca sertifika sahibi olan kursiyerleri istihdam eden işletmelere tarımsal destekleme kapsamında destekleme ödemesi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.